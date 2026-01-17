Roma, scatta l’ora di Malen: possibile esordio immediato contro il Torino

La Roma si prepara alla trasferta in Piemonte contro il Torino con più di un’incognita in attacco. Gian Piero Gasperini, infatti, dovrà fare ancora a meno di Artem Dovbyk e di Evan Ferguson. L’attaccante ucraino sarà costretto a fermarsi a lungo e si sottoporrà a intervento chirurgico per la lesione miotendinea alla coscia sinistra rimediata nel match contro il Lecce. Restano invece da valutare le condizioni di Ferguson: l’irlandese è ancora in dubbio dopo la contusione lombare accusata pochi giorni fa e la sua presenza resta a rischio.

Anche per questo scenario di emergenza, la Roma ha deciso di accelerare sul mercato, chiudendo in settimana per gli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen. Ma chi dei due è già pronto per guidare l’attacco dal primo minuto contro il Torino?

Il nome caldo è quello di Malen. L’olandese è un profilo più esperto, uno che non ha bisogno di lunghi periodi di adattamento. I sette gol messi a segno in 29 partite stagionali certificano uno stato di forma discreto e una condizione già affidabile. Per questo Gasperini sta valutando seriamente l’ipotesi di lanciarlo subito dall’inizio contro i granata.

Diverso il discorso per Robinio Vaz: talento cristallino e grande prospettiva, ma reduce da un cambio di campionato e di contesto. Più probabile, almeno inizialmente, un suo impiego a gara in corso per sfruttarne le qualità. La Roma, intanto, si affida a Malen per colmare l’emergenza in attacco.