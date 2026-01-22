Com'è andata l'avventura in Arabia Saudita di Yannick Ferreira Carrasco, obiettivo della Roma

Il nome di Yannick Ferreira Carrasco è tornato d’attualità in ottica Juve prima e Roma poi, come possibile opportunità per rinforzare le corsie offensive di Spalletti e Gasperini con un profilo di grande esperienza. L’esterno belga, oggi all’Al-Shabab, potrebbe infatti lasciare l’Arabia Saudita già in questa sessione, riaprendo concretamente le porte a un ritorno nel calcio europeo.

Uno scenario che spinge a guardare con attenzione a com’è andata la sua avventura lontano dall’Europa, iniziata nell’estate del 2023 con l’addio all’Atletico Madrid. Carrasco aveva salutato la Spagna dopo una stagione di altissimo livello: nel 2022/2023, sotto la guida di Diego Simeone, è stato uno dei pilastri dei colchoneros, chiudendo l’annata con 44 presenze complessive, quasi 3.000 minuti giocati, 10 gol e 5 assist. Numeri da campione, che a tutto avevano fatto pensare fuorché un trasferimento in un campionato "minore", almeno dal punto di vista tecnico.

L’impatto in Arabia Saudita è stato inizialmente positivo, con Carrasco subito protagonista e riferimento offensivo dell’Al-Shabab. Nel complesso, l’esperienza saudita parla del resto di 22 gol e 16 assist in 62 presenze, dati che confermano la sua capacità di incidere anche in un contesto diverso da quello europeo, seppur senza vincere alcun titolo. A rallentarne il percorso è stato soprattutto un lungo infortunio, tra ottobre 2024 e marzo 2025, che ne ha inevitabilmente frenato la continuità. Una volta rientrato, però, il belga ha ritrovato ritmo, fiducia e incisività, tornando a essere decisivo e facendo drizzare nuovamente le antenne delle big italiane.