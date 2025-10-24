TMW
Roma, sospiro di sollievo per Kone: il centrocampista già oggi lavorerà con la squadra
"Vedremo domani, era abbastanza zoppicante". Nella serata di ieri, dopo il ko contro il Viktoria Plzen in Europa League, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini non sembrava particolarmente fiducioso in merito alle condizioni di Manu Kone, centrocampista uscito anzitempo dalla sfida dell'Olimpico per un colpo ricevuto in partita.
Il giocatore francese, però, dalle ultime raccolte da TMW non dovrebbe aver riportato infortuni significativi, visto che la Roma ha deciso di non sottoporlo ad alcun esame strumentale. Il giocatore già oggi si allenerà regolarmente in palestra insieme al resto dei compagni che sono scesi in campo ieri per una seduta di scarico in vista del match contro il Sassuolo.
