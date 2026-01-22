Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma-Stoccarda 2-0, le pagelle: Pisilli show davanti a Totti, Dybala dipinge calcio

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:03Serie A
Preziosa vittoria per la Roma, che si impone 2-0 contro lo Stoccarda nella partita della 7^ giornata di Fase campionato dell'Europa League 2025/26. Grande protagonista della sfida il centrocampista Pisilli, autore di tutti e due i gol giallorossi.

LE PAGELLE DELLA ROMA (di Dimitri Conti)

Svilar 7 - Poco lavoro a lungo, per mezz'ora non si sporca neppure i guanti. A inizio ripresa fa muro su Undav, ringraziandolo poco dopo per l'imprecisione. Il secondo tempo lo vede impegnato e sempre presente.

Celik 6 - La sua capacità di adattarsi è una dote, tanto che può giocare sia sulla fascia che da braccetto, dove forse ha fatto vedere le cose migliori. Non è messo sotto eccessivo stress, questa sera.

Ziolkowski 6 - Interpreta con robustezza il ruolo del centrale nella linea a tre, provando a dirigere le danze nonostante gioventù e inesperienza. Quasi tutto bene, nell'unico errore lo aiuta a rimediare Svilar.
Dal 60' N'Dicka 6 - Mezz'ora più recupero in cui è chiamato a chiudere la difesa dagli attacchi dello Stoccarda. Dà il suo contributo al reparto, senza interventi da copertina.

Ghilardi 6,5 - Ben poco utilizzato in questi suoi primi mesi di avventura con Gasperini, è chiamato a non fallire le poche chance che ha. E con lo Stoccarda dà prova di solidità e di ottimo assetto mentale.

Rensch 6 - Lui che più che un cursore a tutta fascia è un terzino, interpreta il ruolo di quinto a destra con attitudine più che altro difensiva. Non concede praterie e corre comunque fino all'ultimo istante.

Pisilli 8 - De Rossi lo aspetta al Genoa, ma lui è ancora giallorosso e gioca all'Olimpico sotto gli occhi di Totti. Si prende la copertina della partita con i due gol, Roma-Stoccarda è stato il suo show.

Kone 6 - Tra i pochi titolarissimi a non venir risparmiato, riesce comunque a gestirsi sul prato dell'Olimpico e nell'ora in cui rimane in campo, non sembra aver dovuto faticare troppo. Poi può riposare davvero.
Dal 60' Cristante 6 - Buttato dentro da Gasperini con l'idea di fornire ancora robustezza alla mediana, la sua presenza si fa importante soprattutto negli assedi tedeschi del finale.

Tsimikas 6 - Il laterale greco è chiamato a convincere Gasperini a disporre ancora dei suoi servigi, almeno fino al termine della stagione. Risponde con tanta spinta, ma anche molta imprecisione al cross.
Dal 73' Wesley 6 - Non ha il tempo per incidere realmente nel match, ma da quando entra e si sistema a sinistra fornisce un quantitativo importante di discese. Manca casomai nella rifinitura.

Soule 6,5 - Primo ad accendere la luce offensiva per la Roma, è anche colui che libera Pisilli sulla strada verso il gol dell'1-0. A inizio ripresa potrebbe pure colpire, ma spreca allargando troppo il mancino.
Dall'84' Mancini sv.

Pellegrini 6 - Capitano 'ritrovato', indossare la fascia della Roma nella notte in cui Totti torna sugli spalti dell'Olimpico dopo 3 anni deve essere stato speciale. In campo manca un'occasione, ma gira.
Dal 73' Dybala 6,5 - Venti minuti circa è il tempo che basta per dipingere calcio sul prato dell'Olimpico. Vederlo in conduzione riappacifica con la bellezza dell'estetica, fa anche assist a Pisilli.

Ferguson 5,5 - L'unica nota non del tutto allineata nello spartito della Roma di Gasperini. Ha una buona occasione nel primo tempo ma non la sfrutta, troppo a lungo gira a vuoto e distante dagli altri compagni.

Gian Piero Gasperini 6,5 - Aveva preannunciato nella conferenza stampa della vigilia che avrebbe pensato di più al campionato e conferma le intenzioni con sette cambi rispetto alla vittoria di Torino. Avvio placido, nel noioso primo tempo la Roma trova il modo di colpire al momento giusto. Quindi, dopo essersi affidato in parte anche a Svilar, trova anche il modo di arrotondare nel recupero.

LE PAGELLE DELLO STOCCARDA (di Paolo Lora Lamia)

Nubel 5,5 - Non irresistibile sulla conclusione vincente di Pisilli, si riscatta parzialmente poco dopo negando il 2-0 a Pellegrini. Meno impegnato nel corso della ripresa, alla fine della quale però subisce un altro gol dal 61 romanista.

Assignon 6 - Spinge poco sulla destra, patendo qualche volta nel momento in cui è Tsimikas a salire. Più attivo con il passare dei minuti, rendendosi anche pericoloso una volta nel secondo tempo. Dall'82' Vagnoman sv.

Jeltsch 6 - Prova ordinata da parte del centrale difensivo, autore di buone chiusure effettuate spesso senza badare troppo all'estetica.

Chabot 6 - L'ex Sampdoria regge bene il duello con Ferguson, non concedendo un numero eccessivo di occasioni all'attaccante romanista.

Hendriks 5,5 - Va sempre più in sofferenza in concomitanza con la crescita dell'intraprendenza in avanti della Roma, che si propone soprattutto dalla sua parte.

Karazor 6 - La grinta in mezzo al campo non manca. Tra i pochi che si salvano, nel complesso, nella formazione di Hoeness.

Andres 5 - Abbastanza anonimo, sia nel dare protezione alla difesa che nel proporsi in avanti per accompagnare l'azione. Non migliora con l'andare della gara. Dall'82' Spalt sv.

Leweling 5,5 - In uno Stoccarda piuttosto grigio negli ultimi metri, è l'unico che riesce quantomeno ad impensierire Svilar nella prima frazione di gioco. Più opaco, invece, dopo l'intervallo.

Fuhrich 5,5 - Un paio di buone imbucate in area per i compagni e poco altro. Fatica ad emergere in fase di rifinitura. Dal 70' Demirovic 5,5 - Ha un'occasione nel finale, non sfruttata per merito di Svilar ma anche per demerito suo.

Mittelstadt 5 - Chiamato a fare tutta la fascia, soffre soprattutto sul piano difensivo. Proprio una sua lacuna sulla sinistra permette a Pisilli di inserirsi in area e fare gol. Dal 70' Bouanani 5,5 - Dovrebbe dare una svolta dal centrocampo in su, ma non riesce nel suo intento.

Undav 4,5 - Limitato senza troppi affanni dal terzetto arretrato di Gasperini, quando ha l'occasione di fare gol non ha la necessaria lucidità sotto porta. Due, in particolare, le opportunità fallite nella ripresa con cui avrebbe potuto portare il punteggio sull'1-1.

Sebastian Hoeness 5,5 - Ha diverse assenze e con il suo Stoccarda fa quello che può, ma alla lunga viene fuori la maggiore qualità della Roma. Paga anche una prova particolarmente opaca in fase di finalizzazione.

