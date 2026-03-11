Svilar e la parata (inutile) su Malinovskyi: "Bella, ma preferisco vincere tutte le partite 5-4"

Vigilia di Europa League per la Roma, attesa domani dall'andata degli ottavi di finale contro il Bologna al Dall'Ara, con il portiere Mile Svilar che a Sky Sport parla anche del rendimento della difesa giallorossa (qui le dichiarazioni integrali): "Cinque gol nelle ultime due partite? Può succedere in una stagione lunga. Dall'altra parte stiamo facendo anche più gol, quindi possiamo concentrarci anche su questa cosa. Poi la nostra difesa è stata solida da tanto tempo, quindi tornerà a essere così".

Cosa è cambiato con Gasperini nel tuo ruolo rispetto a Ranieri? "Gli piace un gioco più diretto, senza troppi passaggi da dietro senza essere concreti: palla in avanti e ce la giochiamo là perché abbiamo la qualità per farlo".

La parata su Malinovskyi in Genoa-Roma? "Bella parata, peccato non sia servita per il risultato (la Roma ha perso 2-1, ndr). La gloria personale è poca nei portieri perché una parata così viene un po' dimenticata quando c'è un risultato negativo, mi piacerebbe di più non fare queste parate e vincere le partite 5-4 fino a fine stagione".