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Roma, oggi day-off dopo il successo sul Cagliari: domani la ripresa, da valutare Svilar

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Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 08:45Serie A
28.10.2026 08:45Serie A
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Dopo il 4-2 contro il Cagliari Gasperini ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra. Appuntamento domani pomeriggio a Trigoria.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Tre punti che servono a riprendere la corsa verso i quartieri alti della classifica. La Roma supera non senza un po’ di fatica il Cagliari e aggancia il terzo posto in attesa delle gare di questa sera. La squadra di Gasperini è andata sotto nel punteggio all’Olimpico con un rigore trasformato da Nzola ma pareggiato al quarto d’ora da Lulli. Al 21’ il primo sorpasso giallorosso con Pisilli ma a nove minuti dal termine Maldini firma il 2-2. L’allungo decisivo all’85’ e all’87’ con i gol realizzato da Rodrigo Mora e Malen che sono valsi tre punti.

Un giorno di riposo, domani pomeriggio la ripresa

La squadra di Gasperini adesso tirerà il fiato nella giornata odierna. Oggi infatti è previsto un day off dei capitolini che torneranno in campo ad allenarsi a Trigoria nel pomeriggio di domani. All’orizzonte c’è la trasferta insidiosa del Bluenergy Stadium contro l’Udinese in programma sabato 31 ottobre alle ore 18.

Da valutare Svilar

Saranno diversi i giocatori che verrano monitorati e che per il momento sono in infermeria. Uno su tutti è Mile Svilar. Proprio alla vigilia della gara contro gli isolani, il tecnico Gasperini aveva spiegato come il portiere giallorosso potrebbe compiere dei passi avanti nel recupero definitivo fra domani e venerdì per essere al top la prossima settimana.

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