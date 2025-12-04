"Ti ca**i addosso se ti metto?": Pisilli, l'esordio con Mourinho e lo shock De Rossi

Il centrocampista della Roma e della Nazionale Italiana Under 23, Niccolò Pisilli, ha rilasciato una intervista a Cronache di Spogliatoio nel corso della quale ha raccontato il suo percorso in giallorosso fin qui e le prospettive per il futuro.

Fra le sue dichiarazioni, Pisilli non dimentica l'importanza avuta da José Mourinho per i suoi primi passi in prima squadra: "Un allenatore molto attento ai giovani" - le sue parole - ". Veniva spesso a vedere la Primavera, e per chi stava con me in quel gruppo si respirava un’aria particolare, sentivamo che le opportunità erano concrete", riconosce. Poi una battuta sull'esordio: "Prima della rifinitura, avevamo il ritiro, quindi dormivamo lì. Dopo l’allenamento, Mourinho venne da me e mi disse: "Ti caghi se domani ti metto?". Avevo questa speranza, non mi aspettavo nulla, era la mia seconda convocazione, ma quella domanda mi aveva dato una spinta enorme".

Su Daniele De Rossi, oggi al Genoa, spiega: "Quando De Rossi è stato mandato via, è stato un vero shock per noi. Sarò sempre grato a lui, perché mi ha dato una delle opportunità più importanti della mia carriera: la mia prima partita da titolare in Serie A".

Sulla concorrenza che c'è nell'attuale centrocampo, non demorde: "Abbiamo una rosa molto forte, in particolare anche un reparto centrocampisti veramente forte. C’è Cristante che è sempre un punto di riferimento, Koné è fantasticolo, Neil, Pellegrini… La Roma è forte, ma non servo io a dirlo".