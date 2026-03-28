Roma, sospetta lesione muscolare per Wesley: quasi impossibile vederlo con l'Inter

Brutte notizie per la Roma arrivano direttamente dal ritiro della nazionale brasiliana. Wesley è stato costretto a lasciare il gruppo dopo aver riportato un infortunio muscolare nella parte posteriore della coscia destra durante l’amichevole persa 2-1 contro la Francia. Il terzino giallorosso non prenderà parte al secondo impegno dei verdeoro, previsto contro la Croazia, e farà immediatamente rientro nella Capitale per sottoporsi a ulteriori esami strumentali. Gli accertamenti saranno decisivi per definire l’entità dello stop, ma le prime sensazioni non sono incoraggianti.

Se la lesione dovesse essere confermata, la Roma rischia di perdere il giocatore in un momento delicato della stagione. In particolare, è a forte rischio la sua presenza per la sfida contro l’Inter, in programma il 5 aprile a Milano, alla ripresa del campionato. Uno stop che potrebbe pesare nelle rotazioni di squadra, considerando l’importanza del calendario imminente. La priorità, ora, è valutare con precisione i tempi di recupero e impostare il percorso di riabilitazione più adatto, nella speranza di riavere Wesley a disposizione il prima possibile.