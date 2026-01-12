Roma tra Raspadori e Robinio Vaz, nuovi colpi per Genoa e Lecce: le top news delle 18

In attesa che inizino le ultime due partite della 20^ giornata di Serie A (ora alle 18:30 apre Genoa-Cagliari, chiude stasera alle 20:45 Juventus-Cremonese), c'è tanto calciomercato a tenere banco nel pomeriggio di oggi.

Regna l'incertezza attorno al futuro di Giacomo Raspadori, sul quale si stanno sommando gli interessamenti di molte squadre di Serie A. In origine era solo la Roma, ma la compagnia adesso si è allargata. E se la Lazio, su ammissione del suo presidente Lotito, ha già mollato il colpo, attenzione al Napoli che lavora sotto traccia al possibile ritorno e all'Atalanta, pronta a sparigliare le carte con una proposta a titolo definitivo. Intanto però Simeone lo ha convocato per l'impegno di domani in Coppa del Re del suo Atletico Madrid, contro il Deportivo La Coruna.

La Roma è però pronta a cautelarsi e lavora anche a un altro attaccante, il giovanissimo talento Robinio Vaz dell'OM. Trattativa calda, sul piatto c'è una proposta di prestito con obbligo di riscatto da definire dopo il 30 giugno 2026, così da permettere di scrivere al prossimo bilancio, per un affare totale da 25 milioni di euro circa. Ne ha parlato anche il suo allenatore De Zerbi in conferenza stampa: "Non so nulla di Vaz. So che ci sono club interessati e problemi con il suo contratto".

Ci sono poi anche i colpi di mercato delle altre. Il Lecce per esempio ha chiuso altri due acquisti: il mediano Sadik Fofana dal Grazer in Austria e Oumar Ngom, centrocampista che arriva da quell'Estrela Amadora che sta diventando una relatrice diretta sul mercato per i salentini. Il Genoa si appresta tra l'altro ad accogliere anche un nuovo portiere, il brasiliano Bento, per un affare con l'Al Nassr da 2 milioni di euro di prestito con diritto di riscatto a 8.