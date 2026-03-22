Roma, Vaz: "Tanta emozione per il gol sotto la curva"

Protagonista della vittoria della Roma contro il Lecce, Robinio Vaz ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "C'è tanta emozione e tanta soddisfazione per il gol sotto la Curva. Voglio ringraziare i tifosi per il calore dimostrato. Il mio idolo? Zinedine Zidane".

"Sostenervi la nostra condotta e il nostro giuramento... ora però dovete meritarvi il rispetto, dimostrate che uomini siete!". Con queste parole la Curva Sud ha accolto la Roma per la sfida contro il Lecce. Brucia l'eliminazione dall'Europa League, soprattutto perché arrivata contro una squadra italiana. C'è solo un modo per farsi perdonare: conquistare la qualificazione in Champions League. E la squadra di Gian Piero Gasperini fa il primo passo vincendo, se pur a fatica, ma portando a casa tre punti preziosi nella corsa al terzo posto. Finisce 1-0, Di Francesco esce da quello che è stato il suo stadio senza punti ma con una squadra ben disposta in campo, che ha resistito quasi un'ora agli attacchi avversari.