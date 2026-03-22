Primo (pesante) gol di Robinio Vaz con la Roma. Fin qui mai titolare, ora tocca a Gasperini

Eccolo, l’atteso primo gol di Robinio Vaz con la maglia della Roma. Arriva in una serata di primissima primavera all’Olimpico, appena prima di fermarsi per far posto alla sosta delle nazionali, ed è un centro pesantissimo perché permette ai giallorossi di mettersi alle spalle la delusione per la recente eliminazione tricolore in Europa League e di tornare subito alla vittoria. Il primo centro in giallorosso di Robinio Vaz pesa tre punti, è tutto ciò che è servito alla sua squadra per avere la meglio per 1-0 sul Lecce.

Talento ancora grezzo, ma di grande prospettiva, Robinio Vaz ha intrigato la Roma a tal punto da convincere i giallorossi a mettere sul piatto 25 milioni di euro per un attaccante ancora 18enne al momento del suo approdo nel mondo giallorosso. Che non è stato semplice: il feeling con Gasperini non è scattato da subito, anzi, qualcuno potrebbe dire che ancora non sia proprio successo. Potrà aiutare la rete di questa sera, che ha tolto le castagne sul fuoco e permesso (anche) al suo allenatore di arrivare alla sosta con un po’ più di tranquillità? Probabilmente sì, purtroppo il calo di voce ha impedito a Gasperini di poter rispondere a domande sul tema.

Intanto, e di questo ne siamo certi, il tecnico della Roma sarà il primo soddisfatto del segnale lanciato lui da Robinio Vaz. D’altronde Gasperini è il primo a sapere che l’impressione iniziale si può ribaltare, per scriverci sopra una grande storia inattesa: è così, in fondo, che è iniziata anche la sua epopea all’Atalanta. Per provare a raggiungere una Champions che nel frattempo si sta facendo intensa e complicata, potrà disporre di un Robinio Vaz in più. A patto, però, di puntarci maggiormente rispetto ai 241 minuti concessi lui fino a qui: per rendere l’idea, il classe 2007 non è ancora mai partito da titolare, a differenza per esempio di un altro giovanissimo giallorosso arrivato a gennaio come Venturino. Il suo momento potrebbe però arrivare presto.