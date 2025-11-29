Roma, vigilia del big match contro il Napoli. Hermoso è recuperato, giocherà lui in difesa

E' giornata di vigilia del big match di alta classifica tra Roma e Napoli, in programma all'Olimpico domani sera a partire dalle 20:45 e valida per la tredicesima giornata di Serie A. C'è tanta incertezza sulla formazione che sceglierà da schierare dal primo minuto Gian Piero Gasperini e, nel punto odierno di Sky Sport, viene riferito come i giallorossi abbiano un dubbio per reparto: "In difesa Hermoso sta bene e ha recuperato. Sicuramente Ghilardi ha tenuto bene la scena in Europa League ma contro il Napoli aumenta il coefficiente di difficoltà e l'esperienza di Hermoso conterà".

Sul centrocampo: "C'è un ballottaggio tra Koné ed El Aynaoui, che è in condizioni splendide. L'allenamento odierno toglierà gli ultimi dubbi a Gasperini".

Infine, sul centravanti: "La sensazione è che venga nuovamente confermato un attaccante di manovra, con Dybala che potrebbe essere riproposto dal 1' e tenuto in campo per i primi sessanta minuti, per poi lasciare il posto o a Ferguson o a qualcuno con le stesse caratteristiche dell'argentino come Bailey o El Shaarawy".

