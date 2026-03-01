Wesley rende l'Olimpico una bolgia: Roma-Juve 1-0 al 45', che show nel primo tempo

La Roma chiude il primo tempo del big match valido per il 27° turno di Serie A in vantaggio per 1-0 sulla Juventus al termine di una frazione intensa, nervosa e giocata su ritmi alti. L’Olimpico assiste a una gara fatta di continui ribaltamenti di fronte, con entrambe le squadre aggressive in pressione ma spesso imprecise nell’ultimo passaggio. Ne esce un primo tempo vivo, combattuto, ma sbloccato solo nel finale dopo una lunga fase di equilibrio.

L’avvio è tutto giallorosso. Dopo appena tre minuti Pellegrini spreca una clamorosa occasione calciando alto da pochi passi sulla respinta di Perin. La squadra di mister Gasperini spinge con convinzione, mentre quella di Spalletti prova a colpire in transizione con Yildiz e David. Al 24’ Malen sfugge a Bremer su sponda di Mancini, ma Perin salva in angolo con un intervento decisivo. I bianconeri rispondono con McKennie di testa su cross di Kalulu, palla fuori di poco, e con Conceicao, murato da Cristante al momento del tiro.

Quando il ritmo sembra calare e il nervosismo cresce - Wesley viene ammonito (già diffidato) per fallo su McKennie - arriva l’episodio che cambia il match. Al 40’ è proprio Wesley a insaccare la sfera con un gol capolavoro di destro e a firmare il vantaggio romanista, facendo esplodere lo stadio anche con la sua esultanza alla Vinicius Jr. Un gol che premia l’insistenza della Roma e costringe ora la Juventus a inseguire nella ripresa, ma le emozioni non sembrano certo finite qui.

Segui qui il live di TMW di Roma-Juve