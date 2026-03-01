Roma-Juve 1-0, per Wesley esultanza alla... Vinicius: l'aveva fatta anche Neymar

Wesley segna e poi manda un messaggio. Dopo il gol che ha sbloccato Roma-Juventus, l’esterno giallorosso ha esultato mimando il gesto diventato simbolo del suo connazionale Vinicius Junior, in segno di sostegno dopo i recenti fatti che hanno coinvolto l’attaccante brasiliano nella sfida contro il Benfica. Un’esultanza forte, che non è certo passata inosservata.

La stessa esultanza nelle ultime ore era stata riproposta anche da Neymar, a testimonianza di una solidarietà trasversale nel mondo del calcio brasiliano nei confronti della stella del Real Madrid.