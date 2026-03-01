Roma-Juve 1-0, per Wesley esultanza alla... Vinicius: l'aveva fatta anche Neymar
Wesley segna e poi manda un messaggio. Dopo il gol che ha sbloccato Roma-Juventus, l’esterno giallorosso ha esultato mimando il gesto diventato simbolo del suo connazionale Vinicius Junior, in segno di sostegno dopo i recenti fatti che hanno coinvolto l’attaccante brasiliano nella sfida contro il Benfica. Un’esultanza forte, che non è certo passata inosservata.
La stessa esultanza nelle ultime ore era stata riproposta anche da Neymar, a testimonianza di una solidarietà trasversale nel mondo del calcio brasiliano nei confronti della stella del Real Madrid.
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
