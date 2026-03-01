Gol capolavoro di Wesley, all'Olimpico si sblocca Roma-Juve: 1-0 dopo 39 minuti di gioco
Roma in vantaggio contro la Juventus, gol capolavoro di Wesley al 39'. Pisilli vince un contrasto decisivo sulla trequarti con Kalulu e appoggia per Wesley sulla sinistra, il brasiliano controlla e col destro - che non è certo il suo piede - la infila al sette opposto. L'Olimpico è una bolgia, giallorossi avanti 1-0.
