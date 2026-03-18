Live TMW Roma, Wesley: "Sono molto felice qui"

Domani alle ore 21.00, la Roma si giocherà l'accesso ai quarti di finale di Europa League contro il Bologna allo Stadio Olimpico. Alle 13.30 odierne, Wesley presenterà il match al fianco di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa presso l'apposita sala del Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Diretta testuale a cura di TMW.

13.10 - A breve la conferenza stampa di Wesley.

13.46 - Inizia la conferenza stampa.

Come ti senti a essere già così importante per la Roma? Il tuo ambientamento?

"Sono felice, voglio continuare così. Ringrazio tutto, soprattutto il mister. Non mi sento Cafù, ma uno che può aiutare la squadra".

Sullìespulsione di Como?

"Non era fallo, ero consapevole di essere ammonito e non volevo il rosso. Ero di lato, mi appoggio perché mi stava cadendo sopra. Dopo, ero convinto di non aver fatto fallo, ma per altri sì. Un episiodio decisivo".