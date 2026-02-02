Roma, Zaragoza completa la rivoluzione d'attacco: ora Gasperini ha tutte le coppie del tridente

Con le ultime ore della sessione invernale che scorrono verso il gong, la Roma considera ormai completata la propria campagna di rafforzamento. L’arrivo in città di Bryan Zaragoza, che svolge oggi le visite mediche, chiude un’operazione che ha portato quattro innesti offensivi a fronte di due uscite. Dal punto di vista numerico, Gian Piero Gasperini ha ora una rosa più equilibrata; sarà il campo a dire se anche la qualità ne avrà tratto beneficio.

Salutati Baldanzi e Bailey, il reparto avanzato cambia volto: da poco arrivato e già promosso Malen, da valutare Zaragoza, mentre per i giovanissimi Robinio Vaz e Venturino servirà tempo. Le caselle del tridente risultano ora coperte secondo la logica del tecnico: tre centravanti (Malen, Ferguson e Vaz), due esterni destri mancini (Paulo Dybala e Matías Soulé) e due opzioni a sinistra (più quella di spostare Dybala o Soulé), con Lorenzo Pellegrini adattato e Zaragoza come unico vero uomo di fascia “di gamba”.

L’operazione per lo spagnolo è stata definita con il Bayern Monaco: prestito oneroso da 2 milioni con obbligo di riscatto a 13 legato a obiettivi, più bonus al Celta Vigo che ne ha anticipato il rientro. Uno sguardo resta anche al futuro: l’attacco andrà probabilmente aggiornato ancora, ma per ora il ribaltone offensivo è compiuto. Ora la parola passa al campo, dove la nuova fisionomia dovrà dimostrare di poter reggere l’ambizione giallorossa.