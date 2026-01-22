TMW Roma, Ziolkowski: "Mi sento cresciuto in tante cose. Credevo di sapere tutto della difesa..."

Jan Ziolkowski, difensore della Roma, ha parlato in zona mista dopo la vittoria per 2-0 della sua squadra nel match di Europa League contro lo Stoccarda. Di seguito le parole raccolte da TMW: "Certo che vorrei giocare tutte le partite fino in fondo, ma è un gioco di squadra e per me è normale accumulare esperienza in campo, N'Dicka ha fatto molto bene al mio posto. La cosa che conta di più è il gruppo, ho fatto il mio lavoro e non mi interessa per quanti minuti, mi interessa aiutare la squadra".

Con quale compagno si trova meglio?

"Mi trovo bene con tutti, in difesa ci sono calciatori forti. E qualcuno della mia età, come Ghilardi, con cui è normale che mi trovi di più. I più esperti come Hermoso, Mancini, N'Dicka e Celik, mi danno dei consigli per migliorare nel mio gioco difensivo. Facciamo tutti del nostro meglio per proteggere la squadra".

Quale caratteristica sente di aver migliorato di più?

"Mi sento cresciuto in tante cose. Quando sono arrivato qui pensavo di conoscere tutto della difesa, ma l'Italia è stata una botta di realtà. Sento di crescere sia fisicamente che nel posizionamento difensivo, nella postura. Ogni giorno lavoro tantissimo con gli allenatori e i preparatori, spero di poter dimostrare in ogni partita di essere un calciatore migliore rispetto a quella precedente".

Sente quanto importante sia l'Europa League?

"Certo. Devi sempre pensare di poter vincere ma non aspettartelo, pensare una partita dopo l'altra, senza scegliere una competizione o l'altra".