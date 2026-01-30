Europa League, Roma agli ottavi grazie a Ziolkowski. Il Romanista festeggia: "Bella Zio"

Nonostante l'inferiorità numerica per gran parte della gara (a causa del rosso incassato da Mancini) e l'iniziale svantaggio, la Roma riesce a pareggiare 1-1 in Grecia contro il Panathinaikos grazie all'incornata vincente di Ziolkowski strappando un punto prezioso che vale l'ingresso nella Top 8 e l'accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League. Il Romanista celebra oggi il traguardo nella sua prima pagina: "Bella Zio" il titolo scelto dal quotidiano giallorosso per omaggiare il classe 2005 dopo la pesante rete di ieri sera.

Intervistato da Sky Sport dopo la gara di Atene, il polacco ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Sono molto contento per questo primo gol e spero non sia l'ultimo ma solo l'inizio, ho avuto delle opportunità nel primo tempo che non ho sfruttato. Lavoro tanto con lo staff anche sui colpi di testa e oggi è andata bene, mi sono fatto trovare al posto giusto nel momento giusto. Non abbiamo fatto vedere il nostro calcio migliore ma abbiamo lottato tutti fino alla fine dando il massimo in campo, spero che i nostri tifosi abbiano apprezzato".