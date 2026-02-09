Morata rompe il silenzio: "Io e Alice ci amiamo, ma non riusciamo a capirci"

Alvaro Morata parla della sua situazione personale e della presunta separazione dalla moglie Alice Campello. L'attaccante spagnolo del Como, tramite il programma Fiesta in onda su TeleCinco, ha così parlato della situazione familiare: "Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non riusciamo a capirci. Alice non la sta vivendo peggio di me, molti media scrivono che è lei quella distrutta ma non è così, entrambi stiamo soffrendo".

Quindi una risposta alla chiacchierata presenza di una terza persona all'interno della storia, eventualità seccamente smentita da Morata: "Non c'è nessuna amica speciale o altro, non mi riguarda adesso. Il giorno che avrò un'amica speciale starò con lei con normalità e lo vedrete. Chi dice che c'è una terza persona in mezzo, con una separazione così e con dei bambini coinvolti, non ha cuore".