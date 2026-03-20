Genoa, Ellertsson: "Occasione importante per avvicinarci alla salvezza"

Mikael Ellertsson, centrocampista del Genoa, ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN: "“E’ una partita molto importante per noi, è in palio la salvezza e oggi vincendo possiamo fare un bel passo in avanti. Per come era iniziata la nostra stagione non avrei mai pensato che potessimo giocarci la permanenza in categoria in largo anticipo, con l’arrivo di De Rossi abbiamo fatto uno step in avanti ottenendo risultati positivi”. Ecco le formazioni ufficiali:

Genoa (3-4-2-1): Bijow; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Norton Cuffy; Messias, Vitinha; Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Amorim, Baldanzi, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Otoa, Masini. All. De Rossi

Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, MIller. All Runjaic