Sabatini: "Vlahovic lo farei giocare sempre, Yildiz può essere il Kvaratskhelia della Juventus"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini ha commentato il momento della Juventus e il prossimo ingaggio di Luciano Spalletti. Il nuovo tecnico avrà l'opportunità di far migliorare gli score dei tre attaccanti a disposizione ma che, per il momento, non hanno brillato: "Quello di Spalletti è un gioco generoso, vantaggioso per gli attaccanti. Icardi all’Inter viaggiava alla media di quasi un gol a partita, idem Osimhen. Luciano arriva sempre in area con 5-6 giocatori e linee di passaggio precise. David tornerà a segnare con i ritmi del Lilla. E Vlahovic si esalterà".

L'ex dirigente non ha dubbi su Dusan Vlahovic. L'attaccante bianconero è in scadenza di contratto ma, nonostante questo, lui lo farebbe giocare ogni volta: "Adesso per la Juventus contano le partite e la qualificazione alla prossima Champions, non il futuro. E Vlahovic fino alla fine può dare una grossa mano

Fra i giocatori di talento che avrà a disposizione Spalletti c'è Kenan Yildiz. Il numero 10 se lo immagina "incontenibile. È un talento favoloso, giovane ma già decisivo ai massimi livelli. Yildiz può essere quello che Kvaratskhelia è stato per il Napoli dello scudetto di Spalletti. Non tanto per caratteristiche, che sono diverse, ma per impatto sulla squadra e sulle partite".