Hojlund trascina il Napoli con una doppietta allo Zini: Cremonese sotto 2-0 all'intervallo

Dopo 45 minuti il Napoli è in vantaggio di due gol in casa della Cremonese grazie alla doppietta di Hojlund.

Hojlund da rapace

Lo spartito è chiaro fin dai primi minuti. La Cremonese gioca con grande aggressività, ma è il Napoli che prova a fare la partita, uscendo da dietro e andando in verticale da Hojlund appena possibile. Ed è proprio il centravanti danese, senza dubbio tra i migliori in campo, a trovare il gol del vantaggio dopo appena dodici minuti di partita. Su un tiro da fuori di Spinazzola, la palla viene deviata e finisce proprio in zona Hojlund: l'ex Manchester United è lesto nel controllare e appoggiare a rete, a porta sguarnita. Una rete da attaccante vero, da rapace, che gli vale la decima partecipazione al gol.

C'è partita

Il vantaggio del Napoli dopo meno di un quarto d'ora potrebbe far pendere la partita verso gli azzurri, ma non è così. Cioè, a dire il vero, la squadra di Conte continua a farsi preferire e a creare qualcosina in più (un tiro di Hojlund, un tiro-cross di Neres, un diagonale di McTominay, un zampata mancata di Di Lorenzo), ma la Cremonese resta in corsa: Bianchetti, su sviluppo di corner, va vicino al gol; Payero fa la lotta a centrocampo e va anche alla conclusione, murata dalla retroguardia di casa. Insomma, allo Zini la partita c'è eccome.

Hojlund, un'altra doppietta

Nel finale di primo tempo il Napoli torna ad alzare i giri del motore e preoccupa più volte la difesa grigiorossa. Poi, a un passo dal 45', arriva anche il 2-0. E la firma è del solito Hojlund, che quando riceve in area di rigore non sbaglia mai: sponda di McTominay e il danese, ancora col destro, come in occasione del primo gol, gira in rete. Doppietta per lui e raddoppio per il Napoli. Il primo tempo si chiude così.