TMW Torino, Cairo: "Fiducia in Baroni. Mercato? Non prenderemo tanto per prendere"

Urbano Cairo, presidente del Torino, dopo la sconfitta interna contro il Cagliari è intervenuto ai media presenti, tra cui il corrispondente da Torino di TuttoMercatoWeb.com: "Non il risultato che avrei sperato, non quello che mi sarei aspettato. Era una partita importante, fondamentale perché avremmo fatto un terzetto di fila, ma purtroppo abbiamo preso quei due gol che non si possono guardare".

Ha parlato con Baroni e la squadra?

"Con la squadra no, ho parlato col mister e con Petrachi. Abbiamo le idee chiare. Dobbiamo fare le cose giuste, rapidamente ma compatibilmente con altre squadre che hanno altre possibilità. Dobbiamo fare le cose al momento giusto".

Può tranquillizzare i tifosi sulle voci Zapata-Besiktas?

"Di questo non ne so nulla, mi è totalmente nuova".



C'è un po' di rammarico?

"E' stata una partita con tante occasioni, loro hanno fatto due tiri in porta e due gol e questo non va bene. Dobbiamo ripartire velocemente e rimediare".

Più delusione o rabbia?

"Tutte e due. L'occasione sprecata e quindi la rabbia. E la delusione perché ti aspettavi di poterla vincere, ma alla fine contano i gol che fai".

Per il mercato c'è anche il problema liste, visto che è piena.

"Per uno che esce uno entra, ma se fai entrare e non fai uscire poi la lista è bloccata".

Anche il centrocampo è rivedibile?

"E' tutto migliorabile. Abbiamo creato tanto, però poi non le concretizzi".

Si aspettava qualcosa in più da Baroni?

"Baroni sta dando tutto quello che ha, ha trovato una bella intesa con Petrachi e ho fiducia in lui. Quando perdi così sei deluso e amareggiato, è normale, ma ora pensiamo a fare bene le prossime cose. Non abbattiamo e bisogna avere ancora più voglia".

Quanti rinforzi servono?

"Non è un fatto numerico, bisogna prendere giocatori funzionali, di qualità, che possano darti una mano vera. Non prendere tanto per prendere".

Può arrivare qualcuno subito?

"Immediatamente non credo, però vediamo. Le idee ci sono, ci lavoriamo".

Qualche calciatore le ha chiesto di andar via?

"No, stanno benissimo qua".