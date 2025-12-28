Mateo Pellegrino è stata la scommessa del Velez Sarsfield. Che guadagnerà diversi milioni

Quasi un carrarmato. Mateo Pellegrino, pur non segnando, è sempre decisivo nel Parma. Perché se è vero che dovrebbe fare qualche gol in più, ma con una maturazione che potrebbe arrivare da un momento all'altro, dall'altra parte gioca un ruolo oscuro davvero importante per la formazione di Cuesta. Facendo respirare una squadra sicuramente acerba, alle volte troppo poco convinta dei propri mezzi. Con la Fiorentina, dopo un primo tempo più che discreto, il gol del vantaggio ha avuto un effetto strano. Quello di arretrare ma senza difendere, lasciando agli avanti viola fin troppe opportunità intorno ai sedici metri. Senza creare più nulla se non alcune accelerazioni proprio dell'argentino.

Certo, si può obiettare che essere lasciato da solo a combattere con tutta la difesa avversaria non porti a una lucidità sotto porta. Innegabile e realistico, ma Pellegrino non è solo gol. E non è un caso che, in un calcio moderno con pochi numeri nove, ci possa essere la fila per la prossima stagione. Quasi impossibile a gennaio, perché non c'è l'idea di cederlo, nemmeno di fronte a una proposta esorbitante. Fondamentale per Cuesta e per cullare sogni di tranquillità.

Poi ci sarà giugno, quando realisticamente arriveranno proposte oltre i 20 milioni. In quel caso l'affare lo farà il Velez: un anno fa lo vendette senza nemmeno impiegarlo per 2 milioni, ma il 50% della futura rivendita. Come scommettere sul proprio attaccante e avere totalmente ragione.