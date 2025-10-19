La promessa alla Lazio del 33enne Marusic: "Voglio dare ancora tanto per questa maglia"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, il laterale biancoceleste Adam Marusic ha presentato così la gara contro l'Atalanta in programma alle ore 18. Queste le parole del montenegrino:

“Sicuramente è una gara importante per noi, molto tosta. Abbiamo lavorato bene queste due settimane, sappiamo cosa fare. Siamo con tanti infortuni, non è un alibi. Dobbiamo essere positivi, uniti e sul pezzo per poter vincere questa partita. Ho fatto 33 anni ma no ho avuto tempo per festeggiare, grazie ai tifosi per i messaggi. Sto bene adesso anche se ho avuto l’infortunio, voglio dare ancora tanto per questa maglia".