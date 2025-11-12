Sacchi svela: "Anni fa consigliai Italiano al Sassuolo. Bologna squadra che gioca meglio"

Arrigo Sacchi ha scritto un lungo commento su La Gazzetta dello Sport in merito a una delle sorprese del campionato, che però è sempre più certezza: "Se un turista straniero appassionato di bel calcio, venisse a chiedermi quale squadra andare a vedere, non avrei dubbi: il Bologna di Vincenzo Italiano. In questo momento è, di gran lunga, quella che gioca meglio [...] avrebbe anche potuto cadere nella tentazione del rilassamento. Niente di tutto ciò, invece, perché Italiano è un allenatore che tiene tutti i suoi ragazzi sulla corda, non concede tregua né a livello psicologico né a livello tecnico-tattico. È un martello nel vero senso della parola [...]".

Sacchi prosegue la sua analisi, svelando anche un retroscena: "Azzardo: se il turista straniero di cui ho detto al principio va al Dall'Ara, probabilmente non pensa di essere in Italia e non pensa di essere spettatore di una partita di Serie A. Il Bologna è una squadra europea, per mentalità e per principi di gioco. Seguo Italiano da quando era sulla panchina dello Spezia. Lo consigliai al Sassuolo, anni fa, ma non se ne fece nulla".

Chiosa finale con altri elogi a Italiano: "È un allenatore verticale: ama la velocità di esecuzione e la ricerca della profondità, consapevole che, se si arriva vicino ana porta avversaria in poco tempo, ci sono più possibilità di trovare le retroguardie avversarie scoperte. Credo che molti allenatori, o aspiranti tali, dovrebbero studiare con attenzione il Bologna, perché non è facile raggiungere una simile sincronia negli automatismi di gioco [...]".