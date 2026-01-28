Sacchi: "Napoli, troppi infortuni. Inter, è il momento di alzare la voce. Juve, sfida aperta"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato delle quattro squadre italiane impegnate stasera in Champions League partendo dal Napoli: "Il problema del Napoli è piuttosto evidente: troppi infortuni che ne hanno pregiudicato il rendimento sia in Europa sia in Italia. Il cammino in Champions League dei ragazzi di Conte è stato molto altalenante e mai veramente convincente".

L'Inter invece se la vedrà a Dortmund: "Mi pare, invece, che, mentre in campionato hanno compiuto una bella rimonta con sorpasso e allungo, in Europa si siano un po’ addormentati. A Dortmund, contro il Borussia, non sarà una passeggiata, ma è il momento giusto per alzare la voce, anche per dimostrare di poter fare lo stesso percorso del 2025".

Impegno in Belgio invece per l'Atalanta che se la vedrà contro l'Union St. Gilloise: "Attenzione, perché i bergamaschi in questa stagione, sono facili agli alti e bassi, cosa normale dopo la rivoluzione in panchina al termine dell’esperienza con Gasperini". Infine la Juventus giocherà a Montecarlo contro il Monaco: "La sfida è aperta però i bianconeri (già qualificati per i playoff) hanno il dovere di mostrare che i recenti miglioramenti non sono causali. Spalletti sta provando a lavorare nel profondo della squadra, e alcuni risultati si notano sul campo. Adesso bisogna trovare continuità anche per elevare l’autostima".