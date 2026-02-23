Samardzic dopo il gol decisivo al Napoli: "Mi rende fiero indossare la maglia dell'Atalanta"
Il gol decisivo per battere ieri il Napoli potrebbe essere la prima pietra su un nuovo percorso con l'Atalanta per Lazar Samardzic (23 anni), centrocampista che né nella scorsa stagione, l'ultima in nerazzurro di Gasperini, né all'inizio di questa con Juric sembrava poter essere un fattore positivo per la Dea, ma ora con Palladino in panchina pare potersi ritagliare un suo ruolo nell'ecosistema nerazzurra.
Dopo il gol del 2-1 al Napoli, Samardzic ha pubblicato un post su Instagram, con una serie di foto della sfida vinta dall'Atalanta ieri alla New Balance Arena e la seguente didascalia: "Poter regalare una gioia così immensa ai tifosi mi rende sempre fiero di indossare questa maglia! Avanti così dea".
Samardzic, subentrato all'intervallo di Atalanta-Napoli, non può che essere tra i migliori nelle pagelle di TMW della partita. Voto 7 per lui, con la motivazione che segue: "Con il suo ingresso si nota come si alzi il tasso tecnico dell'Atalanta, così come la capacità di tenere possesso del pallone. Poi fa uno stacco da centravanti navigato per il 2-1".
