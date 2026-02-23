Napoli in crisi? Conte in Serie A ha fatto peggio solo quando era alla guida dell'Atalanta

Al di là delle polemiche, il Napoli di Antonio Conte ha perso la sua sesta partita in campionato, motivo per cui oggi rischia anche l'esclusione dalla prossima Champions League. Mancano ancora molte partite ed è quindi presto per fare un bilancio, ma il rendimento del tecnico salentino in Serie A non è indubbiamente quello a cui ci ha abituati. Se guardiamo la media punti delle 8 stagioni in cui è stato al timone di una squadra italiana appartenente alla massima categoria, questo è quella che lo ha visto rendere peggio dopo le 13 partite del 2009-2010 in cui ha guidato l'Atalanta.

I dati con il suo passato sono impietosi: alla Juventus in 3 anni non è mai sceso sotto i 2,21 di punti per gara, con l'Inter in due campionati ha totalizzato 2,16 e 2,39 punti per match, mentre con il Napoli ha collezionato 2,16 punti per incontro nel 2024-2025 e 1,92 punti per partita nel 2025-2026. Di seguito tutti i numeri:

2009-2010 - Atalanta (13 partite, 1 punto per partita di media)

2011-2012 - Juventus (38 partite, 2,21 punto per partita di media)

2012-2013 - Juventus (23 partite, 2,26 punto per partita di media)

2013-2014 - Juventus (38 partite, 2,68 punto per partita di media)

2019-2020 - Inter (38 partite, 2,16 punto per partita di media)

2020-2021 - Inter (38 partite, 2,39 punto per partita di media)

2024-2025 - Napoli (38 partite, 2,16 punto per partita di media)

2025-2026 - Napoli (26 partite, 1,92 punto per partita di media)