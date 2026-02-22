Atalanta, Samardzic: "Mai fatto un gol di testa così. Bisogna sempre crederci"
TUTTO mercato WEB
Lazar Samardzic, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Napoli per 2-0. Le sue parole: "Mai un gol cosi di testa. Alleniamo anche quello, poi la fortuna c'è sempre".
Puoi dimostrare ancora di più.
"Io voglio sempre aiutare la squadra con gol o assist. Serve la prestazione ma bisogna crederci".
Altre notizie Serie A
Napoli, Manna: "Che vergogna, Hien si appende e si butta giù. Poi facciamo noi la figura dei coglioni"
Editoriale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Ora in radio
Primo piano
Napoli, Manna: "Che vergogna, Hien si appende e si butta giù. Poi facciamo noi la figura dei coglioni"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile