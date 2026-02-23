Inter, Dimarco: "Non sentiamo lo Scudetto vicino. Gli assist? Tutto frutto del lavoro"

L'esterno dell'Inter Federico Dimarco ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani sera contro il Bodo/Glimt, ritorno del playoff di Champions League dopo la sconfitta per 3-1 dell'andata.

E' possibile la rimonta?

"Siamo l'Inter e abbiamo il dovere di provarci. Affrontiamo un avversario forte e con valori, organizzato, non si vince a caso contro di noi, Manchester City e Atletico Madrid".

Cosa si porta dietro dall'andata?

"Il campo un po' ha influito ma non cerchiamo alibi, domani dovremo fare una partita offensiva perché siamo sotto. In Champions tutte le partite sono difficili, soprattutto con squadre così organizzate".

Come arrivate al match?

"Ci teniamo tanto, la Champions ha un prestigio importantissimo. Abbiamo l'obbligo di provarci".

Passando al campionato, alla fine della scorsa stagione si sarebbe aspettato di essere a questo punto a febbraio?

"Onestamente no, ma se ripenso a quello che abbiamo passato lo scorso anno ne siamo usciti davvero da grande squadra. Non è da tutti, eravamo in un momento di difficoltà. Sono contento perché questo gruppo se lo merita".

Sentite lo Scudetto più vicino?

"Siamo a febbraio, mancano 12 partite… Non ci sentiamo niente vicino, ci sono ancora troppi punti in palio".

In ballo c'è anche il possibile record di assist in una stagione...

"E' frutto del lavoro fatto, di quanto ho vissuto nel bene e nel male in questi anni. Tutti sarebbero contenti di un record così, ma gli assist devono portare qualcosa e non essere fini a se stessi".

Se dico Scudetto, Champions e qualificazione dell'Italia ai Mondiali cosa sceglie?

"Scudetto e qualificazione ai mondiali".