Weder Brema, Mbangula: "Decidere il match nel recupero è una sensazione fantastica"

3 punti fondamentali quelli ottenuti ieri dal Werder Brema, per 2-1 in casa contro il Wolfsburg. La formazione allenata da Steffen, dopo lo svantaggio iniziare, riesce prima a pareggiare con Stage e poi a segnare il gol della vittoria nei minuti di recupero con Samuel Mbangula. L'esterno offensivo classe 2004, arrivato in estate dalla Juventus, ha avuto un ottimi inizio di stagione con 3 gol e 3 assist messi a referto in 9 partite di Bundesliga.

Di seguito le sue parole dopo il match di ieri, rilasciate ai canali ufficiali del club: "Dopo la partita della scorsa settimana a Magonza, questa era una gara importante per noi. Ci siamo preparati bene per i nostri avversari per tutta la settimana. Decidere la partita nei minuti di recupero è una sensazione fantastica. Abbiamo controllato la partita per 90 minuti e abbiamo sempre creduto di poter ancora vincere. Sono molto contento di aver potuto aiutare la squadra dopo essere entrato come sostituto".