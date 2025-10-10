Mbangula ha ritrovato fiducia al Werder Brema: "Lasciare la Juve mi ha fatto bene"

Dopo un anno complicato alla Juventus, Samuel Mbangula ha ritrovato serenità e continuità al Werder Brema, dove si è reso decisivo in cinque partite (2 reti, 3 assist). Il giovane talento, convocato per la prima volta nei Diables Rouges nel novembre 2024, aveva visto il proprio spazio ridursi a Torino, con un conseguente calo di fiducia.

"Cambiare aria mi ha fatto bene", racconta Mbangula, intervistato durante il raduno degli U21 belgi a Tubize. "Alla Juve, dopo un inizio esplosivo, si era creata una certa paura di fallire. Passare da un contesto in cui non si aspettava nulla a uno in cui ci si attendeva tutto è un passaggio inevitabile. Ora metto meno pressione su di me e ho capito che non serve a nulla".

In Germania, l’ala belga ha trovato un campionato più adatto al suo stile: maggiore libertà, spazi aperti e possibilità di esprimere le proprie qualità individuali nel contesto collettivo. Il tecnico Horst Steffen gli ha garantito piena fiducia e margini per esprimersi liberamente in campo. Nonostante il buon avvio, il rientro in nazionale maggiore resta una sfida: la nazionale belga vanta numerosi esterni di talento e la concorrenza è elevata. "Posso giocare come ala, trequartista o anche centrocampista centrale. Non ho paura della concorrenza. Continuerò a fare bene con gli U21, e vedremo se arriverà il momento di tornare nei senior… o forse no. Ho fiducia in me stesso e nei piani di Dio".