Questione San Siro, il sindaco Sala: "Forse mercoledì il rogito, vicenda da chiudere"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di commemorazione dei defunti al Famedio del Cimitero Monumentale, è tornato sulla questione San Siro. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Sky: “Forse mercoledì il rogito. Io sarò via per la riunione del C40 e rientrerò giovedì, però non sono preoccupato”.

“È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito - prosegue Sala -, quindi stanno tutti lavorando anche durante il weekend. Il rinvio è stato dettato da questioni tecniche tra le società più che con il Comune“.

Sulla convenzione per i servizi di vigilanza e polizia a San Siro, ha commentato: “È da ripensare, poi bisognerà lavorare anche su quello“. In chiusura, Sala ha poi parlato della questione dei biglietti gratuiti per i consiglieri comunali: “Non è nell’accordo. Le squadre dicono che garantiranno biglietti gratis a scuole e comunità; ai consiglieri non lo so, ma cominciamo a chiudere, poi vedremo queste condizioni“.