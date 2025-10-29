Sala garantisce: "San Siro sarà lo stadio di Inter e Milan fino al 2031"

A 100 giorni esatti dalle Olimpiadi invernali di Milano, Giuseppe Sala, sindaco del capoluogo lombardo, ha voluto cercare di rassicurare tutti su come la città si sta preparando ad accogliere l'evento di dimensioni mondiali. Intervenuto ai microfoni di RTL 102.5, ha precisato: "Siamo in tempo. A Milano abbiamo scelto di non realizzare direttamente le opere ma di chiedere al privato, come per il palazzetto di Santa Giulia e il Villaggio olimpico, che sono nei tempi. Abbiamo il problema degli extra costi che stiamo gestendo con fatica ma dopo la lezione di Expo sono abbastanza tranquillo".

Il 6 febbraio si terrà la cerimonia di inaugurazione a San Siro, che però verrà demolito successivamente perché Inter e Milan hanno scelto la strada di acquistarlo e dopo abbatterlo per costruire un nuovo impianto di proprietà, in grado di garantire ricavi maggiori e di conseguenza competere con le big di Europa: "Fino al 2031 sarà lo stadio di calcio di Milano. Sarà la prima volta per le Olimpiadi a Milano e la quarta in Italia quindi mi sembra un bel passaggio per San Siro".

Il dibattito sull'abbattimento dello stadio proseguirà, anche perché non tutti sono d'accordo con questa soluzione e in molti auspicano che si possa ridiscuterne.