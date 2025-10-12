Atalanta, una difesa solida come le "Mura". I numeri dal 1990 ad oggi (dopo 6 gare)

L’Atalanta ha l’obiettivo di crescere, ma intanto si gode le sue certezze: su tutte una difesa che ha saputo riadattarsi e addirittura solidificarsi attraverso un misto di giovinezza ed esperienza. Da Ahanor alle certezze Djimsiti e Hien, dai dinamici Kossounou e Scalvini fino a Kolasinac (che già da diverse settimane si sta allenando con la Primavera avvicinandosi al rientro definitivo). Certo, la retroguardia così come tutti i reparti ha bisogno di migliorare nei dettagli, ma intanto dietro la difesa si dimostra solida come le mura di “Città Alta”. Lo dicono i fatti e soprattutto i numeri: un primo bilancio, aspettando ovviamente l’evoluzione della Dea di Ivan Juric nel corso della stagione.

5 goal subiti nelle prime 6 giornate di campionato. Quella dell'Atalanta è la seconda miglior difesa nerazzurra dal 1990 ad oggi. Traguardo ripetuto solo in tre occasioni: 2006/2007 con Stefano Colantuono in panchina, 2015/2016 quando c’era Edy Reja e infine quel 2023/2024 che avrebbe consacrato l’Atalanta il 22 maggio con la vittoria dell’Europa League a Dublino contro il Leverkusen.

La migliore però rimane quella di Gian Piero Gasperini nel 2022/2023 con solo tre goal subiti, in una partenza che avrebbe visto l’Atalanta in testa per qualche settimana insieme al Napoli di Spalletti.