Roma, il minutaggio della rosa: comanda Svilar, Dybala rincorre, Ghilardi ancora a zero

La Roma di Gian Piero Gasperini, dopo le prime otto gare stagionali, inizia già a delineare le proprie gerarchie interne. I minutaggi raccontano molto: tra chi gode della fiducia piena del tecnico, chi è in rampa di lancio e chi invece aspetta ancora la propria occasione. Analizziamo, nel dettaglio, l’impiego dell’intera rosa giallorossa fino a questo momento.

Comanda Svilar, seguono Ndicka e Mancini. Dybala parte dietro, Dovbyk punta Ferguson

In cima alla classifica c’è Mile Svilar, titolare inamovibile tra i pali con 720 minuti su 720 disponibili. Dietro di lui, le due certezze del reparto difensivo: Evan Ndicka e Gianluca Mancini, rispettivamente con 701 e 665 minuti in campo. Subito dopo si fanno notare i leader di attacco e centrocampo: Matias Soulé, protagonista assoluto con 649’ e già tre reti all’attivo, e Manu Koné che ne ha totalizzati già 630 in mediana.

Nel gruppo dei più impiegati rientrano anche Bryan Cristante (596’) e il neoacquisto Wesley, arrivato a ben 500 minuti in campo ai danni di Rensch (fermo a 248’), mentre Celik - chiamato in causa per 469 giri di orologio - è il terzo centrale più impiegato in rosa. Sugli esterni, Angelino (392’) e Tsimikas (243’) si alternano con costanza, mentre dietro di loro Hermoso (344’) si è ritagliato uno spazio importante come prima riserva dei difensori centrali. Per completare il parco dei centrocampisti, annoveriamo Lorenzo Pellegrini e Neil El Aynaoui, rispettivamente impiegati per 294 e 273 minuti in campo.

In attacco, resta sempre aperto il ballottaggio tra Ferguson e Dovbyk, con l’irlandese che comanda con 387 minuti (130 in più dell’ex Girona); mentre El Shaarawy (205’) e Dybala (137’) sono stati utilizzati con prudenza, soprattutto per ragioni fisiche. Dietro di loro, Baldanzi (121’), Pisilli (63’) e Ziolkowski (28’) hanno avuto solo piccoli scampoli di gara.

Delusione Ghilardi, attesa per Bailey: i calciatori con zero minuti in campo

Zero minuti, invece, per diversi giocatori della rosa allargata. Tra questi c’è Daniele Ghilardi, il cui mancato impiego sorprende: è infatti l’unico acquisto estivo di movimento ancora fermo a 0 minuti, escluso Leon Bailey, bloccato da un infortunio che ne ha impedito l’esordio. Figura invece tra i tesserati anche Edoardo Bove, impossibilitato però a prendere parte all’attività agonistica. A completare il gruppo dei non impiegati - oltre a Vasquez e Gollini - ci sono i giovani Arena, Zelezny, Sangaré e De Marzi, che continuano ad alternarsi tra Prima Squadra e Primavera.