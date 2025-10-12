Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, il minutaggio della rosa: comanda Svilar, Dybala rincorre, Ghilardi ancora a zero

Roma, il minutaggio della rosa: comanda Svilar, Dybala rincorre, Ghilardi ancora a zeroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:45Serie A
Marco Campanella

La Roma di Gian Piero Gasperini, dopo le prime otto gare stagionali, inizia già a delineare le proprie gerarchie interne. I minutaggi raccontano molto: tra chi gode della fiducia piena del tecnico, chi è in rampa di lancio e chi invece aspetta ancora la propria occasione. Analizziamo, nel dettaglio, l’impiego dell’intera rosa giallorossa fino a questo momento.

Comanda Svilar, seguono Ndicka e Mancini. Dybala parte dietro, Dovbyk punta Ferguson
In cima alla classifica c’è Mile Svilar, titolare inamovibile tra i pali con 720 minuti su 720 disponibili. Dietro di lui, le due certezze del reparto difensivo: Evan Ndicka e Gianluca Mancini, rispettivamente con 701 e 665 minuti in campo. Subito dopo si fanno notare i leader di attacco e centrocampo: Matias Soulé, protagonista assoluto con 649’ e già tre reti all’attivo, e Manu Koné che ne ha totalizzati già 630 in mediana.
Nel gruppo dei più impiegati rientrano anche Bryan Cristante (596’) e il neoacquisto Wesley, arrivato a ben 500 minuti in campo ai danni di Rensch (fermo a 248’), mentre Celik - chiamato in causa per 469 giri di orologio - è il terzo centrale più impiegato in rosa. Sugli esterni, Angelino (392’) e Tsimikas (243’) si alternano con costanza, mentre dietro di loro Hermoso (344’) si è ritagliato uno spazio importante come prima riserva dei difensori centrali. Per completare il parco dei centrocampisti, annoveriamo Lorenzo Pellegrini e Neil El Aynaoui, rispettivamente impiegati per 294 e 273 minuti in campo.
In attacco, resta sempre aperto il ballottaggio tra Ferguson e Dovbyk, con l’irlandese che comanda con 387 minuti (130 in più dell’ex Girona); mentre El Shaarawy (205’) e Dybala (137’) sono stati utilizzati con prudenza, soprattutto per ragioni fisiche. Dietro di loro, Baldanzi (121’), Pisilli (63’) e Ziolkowski (28’) hanno avuto solo piccoli scampoli di gara.

Delusione Ghilardi, attesa per Bailey: i calciatori con zero minuti in campo
Zero minuti, invece, per diversi giocatori della rosa allargata. Tra questi c’è Daniele Ghilardi, il cui mancato impiego sorprende: è infatti l’unico acquisto estivo di movimento ancora fermo a 0 minuti, escluso Leon Bailey, bloccato da un infortunio che ne ha impedito l’esordio. Figura invece tra i tesserati anche Edoardo Bove, impossibilitato però a prendere parte all’attività agonistica. A completare il gruppo dei non impiegati - oltre a Vasquez e Gollini - ci sono i giovani Arena, Zelezny, Sangaré e De Marzi, che continuano ad alternarsi tra Prima Squadra e Primavera.

Articoli correlati
Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme... Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Parla l’agente e padre adottivo di Bailey a Il Romanista: “La Roma era nel destino”... Parla l’agente e padre adottivo di Bailey a Il Romanista: “La Roma era nel destino”
Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le... Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Altre notizie Serie A
Inter, solo 121 minuti in stagione per Zielinski: il polacco potrebbe anche partire... Inter, solo 121 minuti in stagione per Zielinski: il polacco potrebbe anche partire a gennaio
Kean, prima il sesto gol nelle ultime 4 gare poi il dolore alla caviglia: verso il... Kean, prima il sesto gol nelle ultime 4 gare poi il dolore alla caviglia: verso il forfait con Israele
A star is born: le due settimane indimenticabili di Francesco Pio Esposito A star is born: le due settimane indimenticabili di Francesco Pio Esposito
Polverosi: "Tre centravanti. E' l'aspetto più interessante e piacevole della partita... Polverosi: "Tre centravanti. E' l'aspetto più interessante e piacevole della partita dell'Italia"
Il fantascientifico scenario in cui l'Italia finisce davanti alla Norvegia per differenza... Il fantascientifico scenario in cui l'Italia finisce davanti alla Norvegia per differenza reti
Parma, l’amichevole col Monza porta nuovi spunti: Cuesta pensa al cambio modulo Parma, l’amichevole col Monza porta nuovi spunti: Cuesta pensa al cambio modulo
Napoli, un mese senza Lobotka: Conte rilancia un suo fedelissimo Napoli, un mese senza Lobotka: Conte rilancia un suo fedelissimo
Ultimo sprint per Mandragora, Dodo torna in corsa: i rinnovi accendono la pausa viola... Ultimo sprint per Mandragora, Dodo torna in corsa: i rinnovi accendono la pausa viola
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
2 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
3 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
4 I fratelli Esposito festeggiano la prima gioia azzurra di Pio: "Ma che c*** di gol"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 ottobre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 A star is born: le due settimane indimenticabili di Francesco Pio Esposito
Immagine top news n.1 Il fantascientifico scenario in cui l'Italia finisce davanti alla Norvegia per differenza reti
Immagine top news n.2 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Immagine top news n.3 Qualificazioni Mondiali: cinquina Norvegia, la Turchia gioca a tennis. Serbia battuta
Immagine top news n.4 Tre gol e terza vittoria per Gattuso. La Nazionale vince in Estonia e blinda i play-off
Immagine top news n.5 Mancini, Ibrahimovic, Matthaus, Casarin: tutte le voci dal Festival dello Sport a Trento
Immagine top news n.6 Estonia-Italia 1-3, le pagelle: l'attacco a quattro punte produce tre gol. Errore di Gigio
Immagine top news n.7 Tre colpi, un messaggio: forse abbiamo davvero risolto il problema del 9
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.2 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.3 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, solo 121 minuti in stagione per Zielinski: il polacco potrebbe anche partire a gennaio
Immagine news Serie A n.2 Kean, prima il sesto gol nelle ultime 4 gare poi il dolore alla caviglia: verso il forfait con Israele
Immagine news Serie A n.3 A star is born: le due settimane indimenticabili di Francesco Pio Esposito
Immagine news Serie A n.4 Polverosi: "Tre centravanti. E' l'aspetto più interessante e piacevole della partita dell'Italia"
Immagine news Serie A n.5 Il fantascientifico scenario in cui l'Italia finisce davanti alla Norvegia per differenza reti
Immagine news Serie A n.6 Parma, l’amichevole col Monza porta nuovi spunti: Cuesta pensa al cambio modulo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, le medie voto alla sosta di ottobre: tutti i top e flop squadra per squadra
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti: "Che emozione l'Appiani. Ilicic? Sarebbe stato bello vederlo contro Papu"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, le medie voto alla sosta di ottobre: Colombi e Nichetti positivi. Debendetti fatica
Immagine news Serie B n.5 Venezia, le medie voto alla sosta di ottobre: Busio al comando. Adorante senza squilli
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, le medie voto alla sosta di ottobre: guidano gli alfieri. Tranne il capitano
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, prosegue la 9a giornata: occhi su Cittadella-Triestina e Benevento-Altamura
Immagine news Serie C n.2 Rimini, D’Alesio: "Con i ragazzi e il lavoro, non il contrario. Stiamo ritrovando ordine e identità"
Immagine news Serie C n.3 Livorno, caccia al nuovo allenatore: duello tra Gautieri e Lucarelli per la panchina
Immagine news Serie C n.4 Mallahi: "La Pro Vercelli mi ha convinto, qui si gioca con intensità e divertimento"
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, Buscé avverte: "L’Atalanta U23 è una squadra pericolosa. Servirà massima attenzione"
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Aronica: "Grandolfo sta dando tutto, ma ha bisogno di rifiatare"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, continua la seconda giornata: c'è il big match tra Milan e Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter W., Santi: "Punto importante conquistato con il cuore. Ora pensiamo alla Coppa e al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Piovani: “Punto importante in una serata difficile, meritavamo di perdere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Terza operazione al menisco in un anno. Il calvario della milanista Babb
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Santi salva l'Inter allo scadere: finisce 2-2 contro la Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Canzi: "Deluse per i risultati ottenuti. Dobbiamo imparare a concretizzare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?