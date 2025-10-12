Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pio Esposito, prima gioia con l’Italia. Domani l’Inter di nuovo ad Appiano

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
Bruno Cadelli

Dopo la rete segnata al Cagliati è arrivata anche la prima gioia azzurra per Francesco Pio Esposito. Il centravanti dell’Inter ha messo a segno il gol del provvisorio 0-3 con l’Estonia nella vittoria dell’Italia, mostrando tutta la sua gioia nel post partita: “Ringrazio la squadra e Gattuso per come mi hanno accolto già la volta scorsa. Mi sono trovato subito benissimo, c’è un’armonia fantastica e giocare così è più facile. Sono entrato bene, ma anche questo è merito della squadra che ti mette in condizione di giocare buoni palloni”. Tra i nerazzurri in campo con l’Italia anche Dimarco, Barella e Bastoni. Punteggio tennistico invece per la Turchia che ha travolto 6-1 la Bulgaria. Due assist per Hakan Calhanoglu, uno per lo juventino Kenan Yldiz, autore di una doppietta.

Chivu aspetta Thuram, domani riprende il lavoro ad Appiano
Dopo l’amichevole con l’Atletico Madrid c’è un’altra giornata di riposo per i nerazzurri. Domani il gruppo allenato da Cristian Chivu si ritroverà Ad Appiano Gentile a ranghi ridotti, mentre i 13 nazionali sono di fronte ad un’altra settimana densa di impegni. Intanto si avvicina il match di campionato con la Roma, partita che potrà dire molto anche in ottica scudetto. All’Olimpico non ci sarà Marcus Thuram. Il francese è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio muscolare e in casa Inter non si vogliono correre rischi inutili.

Nerazzurri in campo: oggi giocano l’Olanda, la Turchia e la Croazia
Oggi tra i nerazzurri impegnati in Nazionale ci sono Petar Sucic, gli olandesi De Vrij e Dumfries, insieme a Zielinski. La Croazia è impegnata contro Gibilterra, l’Olanda ospita la Finlandia mentre la Polonia è in trasferta in Lituania. Domani invece toccherà alla Svizzera di Manuel Akanji, impegnata in trasferta contro la Slovenia nel match di Qualificazione ai Mondiali 2026.

