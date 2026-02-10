Roma, meno Malen! L'olandese è la medaglia d'oro degli acquisti di gennaio in Serie A

La sua prima doppietta in Serie A certifica un impatto, quello di Donyell Malen con la Roma, come pochi se ne sono visti ultimamente. I due gol segnati contro il Cagliari, infatti, si aggiungono al gol all'esordio nel massimo campionato contro il Torino. Ma non solo. Le caratteristiche dell'olandese sembrano sposarsi alla perfezione con le esigenze del momento della squadra giallorossa e ovviamente dello stesso Gasperini, che col calciomercato di gennaio si è ritrovato in rosa un elemento capace di segnare gol di fino, ma anche da "9" vero. È successo, appunto, nel posticipo di Serie A: primo gol con lo "scavino" che ha permesso ai giallorossi di indirizzare la gara sui giusti binari, prima del definitivo 2-0 con il tap in vincente da vero uomo da area di rigore.

Gasperini lo ha detto: "Continuerà a fare tanti gol". E non facciamo fatica a crederci, considerando che con 3 gol, Malen in Serie A ha già superato Dybala (fermo a 2) e raggiunto sia Dovbyk che Ferguson. Inoltre, giusto per dare un'ulteriore idea di come sia iniziata col piede giusto l'avventura tra l'olandese e i colori giallorossi, basti pensare che - sempre limitatamente al campionato, quindi in questo caso Premier League - lo score di Malen con l'Aston Villa (da gennaio 2025 a gennaio 2026) conta di sette gol. Le premesse, quindi, sono ottime. E se guardiamo all'Europa League, ecco altri tre gol che fanno ben sperare Gasperini in vista della seconda (e decisiva) parte di stagione in cui la squadra sarà impegnata tra campionato ed Europa.

Dortmund, Birmingham, Roma. E poi? Dopo tre stagioni e mezzo disputate con la maglia del Borussia Dortmund, condite da 39 gol in 133 partite, come detto gennaio 2025 Malen è passato all'Aston Villa a titolo definitivo per 25 milioni di euro. E la Roma come se lo è assicurato? Il club giallorosso con un vero e proprio blitz di mercato l'ha ufficializzato il 16 gennaio (leggi qui): due milioni di euro per il prestito oneroso fino a giugno con diritto di riscatto fissato a 25. Ma il riscatto sarà di fatto obbligatorio al verificarsi di due condizioni: che la Roma si qualifichi in Champions o in Europa League e che Malen - in questi mesi - disputi almeno la metà delle partite. Guardando a quello che ha fatto finora, sicuramente non uno scoglio impossibile da superare.

Medaglia d'oro. Nel frattempo, Malen corre, segna e regala punti alla Roma. E se si guarda il panorama di prime punte arrivate in Serie A per rinforzare le varie rose delle squadre - da Giovane a Raspadori, passando per i vari Fullkrug, Ratkov, Kulenovic, Bowie e Durosinmi - ecco che l'olandese si prende anche la medaglia di acquisto più utile del calciomercato di gennaio.