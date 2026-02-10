Il Venezia punta Atletico Madrid e Lens: caccia alla decima vittoria casalinga

Il Venezia questa sera potrebbe agganciare Atletico Madrid e Lens nella speciale classifica delle squadre con più vittorie casalinghe consecutive in questa stagione. Come si legge sul sito della Lega B infatti gli spagnoli e i francesi sono a quota 10 successi interni, con il solo Barcellona a quota 11 che ha fatto meglio, fra le squadre dei cinque migliori campionati europei e relative seconde divisioni.

Il Venezia ha raggiunto quota nove al Penzo e punta ad arrivare, nella sfida di questa sera contro il Modena, doppia cifra per entrare in una ristretta élite continentale oltre che per rinforzare il primato in classifica in Serie B. Ma non solo. Con dieci vittorie interne infatti la squadra di Giovanni Stroppa raggiungerebbe uno storico record per il club lagunare eguagliando le strisce di vittorie fatte segnare fra il settembre del 1956 e il marzo 1957 e fra febbraio e giugno del 1961.