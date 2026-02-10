Duro attacco di Marino a Buongiorno: "I pannolini puoi cambiarli a Vergara, non a gente come lui"

Nella partita di sabato scorso a Marassi contro il Genoa, il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, è stato il peggiore in campo per distacco, con due errori clamorosi che hanno portato ad altrettanti gol dei rossoblù. Prestazione che non è andata giù a Pierpaolo Marino, ex dirigente del club azzurro, che a Televomero ha attaccato duramente il difensore ex Torino: "Non sarò morbido con Buongiorno, perché nella visione ideale del Napoli di Genova ha stonato fortemente. Mi verrebbe da dire una parola che però è meglio che non dica.

Parliamo di un giocatore pagato 40 milioni di euro che ha un ingaggio molto elevato. Fare un errore come quello che ha commesso al primo minuto, con una leggerezza del genere, significa che non era con la testa in partita. Non è un problema tecnico ma mentale e di approccio alla gara.

Proprio per questo gli darei due turni di riposo, a prescindere da tutto. Su errori di questo tipo non perdono. Il Napoli non deve aspettare Buongiorno visto che lo ha comprato con sacrifici economici enormi, garantendogli uno stipendio adeguato. Poi non mi interessa se piange o non piange, perché altrimenti la squadra non vince. In un club che deve vincere, l'allenatore e l'ambiente non possono stare a cambiare i pannolini ai giocatori più importanti. Li puoi cambiare a Vergara i pannolini ma non a gente come lui".