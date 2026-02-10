Bari, Longo sul mercato: "Tante difficoltà fra chi non voleva venire e chi non si poteva prendere"

Il tecnico del Bari Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa in vista del delicato scontro salvezza contro lo Spezia in programma domani sera nel turno infrasettimanale sottolineando l’importanza della sfida e le pressioni che comporta: “È normale avere difficoltà in questa situazione, purtroppo ci sono e fanno parte del raggiungimento di questo obiettivo. Però non dobbiamo fare l’errore di concentrarci su quello e non sulle possibilità che abbiamo, ogni gara ha il suo peso ed è inutile parlare di ultima spiaggia perché quello ce lo dirà la classifica e noi speriamo che non si arrivi mai a quel punto. - prosegue Longo come riporta Tuttobari.com - In questo momento prendo in considerazione tutto quello che ci può aiutare, bisogna ritrovare gli equilibri giusti in entrambe le fasi di gioco. La squadra è strutturata anche per un eventuale passaggio di modulo ad un centrocampo a tre o con un trequartista e due punte. Quindi le valutazioni le facciamo costantemente tutti i giorni affinché possano essere d'aiuto per vincere le prossime partite”.

Spazio poi ai nuovi arrivi: “La difficoltà reale sul mercato era trovare giocatori effettivamente pronti e tra quelli che avevamo individuato non voleva venire o non si poteva prendere, siamo andati a vedere anche in Serie C, ma c’erano squadre che difficilmente si sarebbero private di giocatori importanti. Non è stata dunque una volontà dirottarci su altre caratteristiche, ma ora dobbiamo metterli dentro e fargli fare il percorso più breve per metterli in condizione. - continua ancora Longo - Avete visto Odenthal a Mantova che ha fatto un primo tempo di livello assoluto, poi nel secondo ha chiesto il cambio per crampi. Dobbiamo far giocare i nuovi per portarli a un minutaggio alto e cercare di non fare altri danni”.

Longo spiega che il calo nei secondi tempi non è una questione solo fisica: “Destinare la problematica all'aspetto fisico è limitante, anche se a Mantova si è visto un calo energetico negli ultimi 20-25 minuti. C’è da considerare anche un aspetto mentale che può incidere su questo, così come la tensione del momento. Abbiamo pensato solo a difenderci e non a proporre. Perché poi le partite le puoi vincere se hai il coraggio di osare. Non puoi permetterti di avere due volti nella stessa partita".

Spazio poi alle situazione di alcuni singoli: “Piscopo è uno dei giocatori che può fare la mezzala, come Esteves, Cavuoti, Pagano e Maggiore. Volendo anche Traore ha quella caratteristica essendo un giocatori di grande fisicità e gamba e che sa ribaltare l’azione. Dickmann è andato un po' in difficoltà contro il Mantova nel finale, ma ha l’esperienza e la capacità di rimettersi in condizione, mentre Dorval sta cercando di tornare quello di un anno fa, lo vedo volenteroso per fare un finale di stagione all’altezza. - prosegue ancora il mister biancorosso – Mantovani è un giocatore che non è stato forzato, ma ha un solo tempo nelle gambe. Gli si dà la colpa del gol di Mancuso, ma in quel momento eravamo dieci in area di rigore e non dobbiamo prendere un gol del genere. Gytkjaer sta lavorando nella maniera giusta. In fase realizzativa Moncini e Cuni sono attaccanti validi. Si giocano il posto e sono obbligato a fare delle scelte”.

Longo si sofferma infine sull’avversario: “Ci aspettiamo una squadra agguerrita che è nella nostra stessa situazione. Ci aspettiamo che vengano qui a fare una battaglia, ma devono trovare un Bari gagliardo che deve avere ancora più fame. Lo Spezia, anche in virtù del mercato fatto, è una squadra di grande valore, in gare come questa gli episodi possono fare la differenza. Doveri? Arriva uno dei top arbitri in assoluto".