Mezza Italia ieri sera a cena con Gattuso. I volti nuovi sono Bartesaghi e Miretti

L'appuntamento più importante per la Nazionale dell'Italia e la sua voglia di andare ai prossimi Mondiali, dopo aver saltato le ultime due edizioni, si sta avvicinando e il Commissario Tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso ha tutta l'intenzione di far arrivare il gruppo che allena nel miglior modo possibile al playoff, che vedrà in prima battuta l'Italia affrontare l'Irlanda del Nord per poi giocarsi l'accesso al Mondiale nella eventuale finalissima contro la vincente tra Bosnia e Galles.

Per cementare il gruppo, ci sono vari modi, e il CT Gattuso per la sua Italia ha scelto di cementare l'unione tramite incontri di gruppo. Come quello avvenuto ieri sera a cena a Milano: come fa sapere TeleLombardia, infatti, assieme a Gattuso c'erano i suoi collaboratori nello staff Bonucci e Buffon (quest'ultimo capo delegazione), oltre a vari calciatori, quasi tutti di Inter, Juventus e Milan.

Stando a quanto riferito dall'emittente locale, ieri sera a Milano si sono ritrovati a cena, con Gattuso, Buffon e Bonucci, nella quale spiccavano come volti nuovi quelli di Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, e Davide Bartesaghi, esterno del Milan. Oltre a loro due, presenti Matteo Gabbia e Samuele Ricci per il Milan, una nutrita colonia di calciatori dell'Inter formata da Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Francesco Pio Esposito, oltre a Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso e Federico Gatti della Juventus. Presenti inoltre anche Moise Kean della Fiorentina e Riccardo Orsolini del Bologna.

Nei giorni scorsi Gattuso è stato anche a Londra, dove ha incontrato i giocatori italiani che militano in Premier League (Donnarumma, Calafiori, Tonali) mentre nei prossimi sarà a Roma per chiudere il cerchio con quei calciatori che ancora mancano.