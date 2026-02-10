Sampdoria, tegola Palma in difesa: infiammazione al tendine e almeno 15 giorni di stop
La Sampdoria dovrà fare a meno del difensore Matteo Palma, arrivato a gennaio dall’Udinese, per almeno altri quindici giorni. Il giovane centrale dopo aver esordito con un’espulsione in occasione della sfida contro lo Spezia, saltando poi la successiva contro il Modena per squalifica, si è fermato nell’allenamento alla viglia della sfida contro il Palermo di questa sera.
Secondo quanto riferito da Tuttosport il problema del classe 2008 sarebbe più complesso rispetto alle prime indicazioni con Palma che soffrirebbe per un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio che lo terrà ai box per due settimane. Oltre al Palermo dunque il giocatore salterà sicuramente anche la sfida contro il Padova e probabilmente quella con il Modena anche se bisognerà seguire l’andamento del recupero nel corso dei prossimi giorni.
