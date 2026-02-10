Virtus Entella-Cesena, i convocati di Mignani: torna Frabotta, Ciofi c'è. Out Castagnetti

"È chiaro che non abbiamo Castagnetti, ma è già successo di non utilizzarlo dall’inizio e abbiamo delle soluzioni. Per il resto nessun problema particolare, qualcuno era un po’ affaticato, ma hanno recuperato tutti e si sono allenati bene. Abbiamo tutto il pomeriggio di oggi (iri NdR) e la giornata di domani (oggi NdR) per continuare a recuperare. Cioffi? Aveva preso una via di mezzo tra un colpo e un movimento sbagliato, ma nulla di serio. È rientrato, più paura che altro”. Queste le parole di Mignani, tecnico del Cesena, nella giornata di ieri.

Assente dunque Castagnetti e recuperato Ciofi rispetto all'ultima sfida rientra Frabotta in difesa. Questo l'elenco completo:

PORTIERI: Ferretti, Klinsmann, Siano

DIFENSORI: Amoran, Ciofi, Corazza, Frabotta, Guidi, Magni, Mangraviti, Piacentini, Zaro

CENTROCAMPISTI: Arrigoni, Bastoni, Berti, Bisoli, Castrovilli, Ciervo, Francesconi

ATTACCANTI: Cerri, Olivieri, Shpendi, Vrioni