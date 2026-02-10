TMW Milan e Pulisic, ancora nessuna nuova sul rinnovo. Ci pensano le big inglesi

Il rinnovo di Christian Pulisic e il Milan è in stallo. Tutto fermo. Già lo scorso novembre vi raccontavamo che il nuovo accordo dello statunitense era così vicino che... Non è arrivato. E la scadenza dell'estate del 2027 si avvicina, inesorabilmente, in una storia che in questo momento è davvero complicata da spiegare. Perché Pulisic è il miglior marcatore del Milan in stagione, 8 reti in 16 uscite con tanto di 2 assist. Perché si è saputo reinventare seconda punta, prima punta, esterno d'attacco. Perché è un calciatore che straordinariamente è entrato negli schemi di Massimiliano Allegri e che è stato centrale in gran parte dei successi stagionali della formazione rossonera. E allora, perché il rinnovo non si sblocca?

La strategia del club rossonero è chiara. Accelerare a breve i tempi ma quale sarà la volontà del giocatore adesso? Pulisic a Milano è molto felice ma la verità è che si sarebbe aspettato una proposta ufficiale, scritta, formale, già negli scorsi mesi. Invece non è arrivata, per questo lo statunitense è abbastanza spiazzato dalla situazione. Anche perché lo stesso non si può dire per Mike Maignan, il cui rinnovo è oramai ufficiale. E allora, pensa Pulisic, perché non io?

Il Milan è comunque al lavoro, presto arriverà una proposta alle condizioni che già mesi fa erano state pattuite ma ancora mai formalizzate. Presto che è tardi, però. Perché a Pulisic pensano le grandi d'Inghilterra, soprattutto due: Liverpool e Arsenal...