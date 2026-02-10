Fabregas a casa di Conte per la Coppa. Insieme hanno vinto l'FA Cup col Chelsea

A Napoli, e non solo, c'è grande attesa per la sfida di questa sera fra gli azzurri di Antonio Conte ed il Como di Cesc Fabregas. I padroni di casa potrebbero utilizzare la Coppa Italia per avere un ulteriore obiettivo da qui alla fine della stagione, percorrendo parallelamente il tentativo di rimonta in Serie A. Gli ospiti, non certo abituati alla presenza in questa fase della competizione, viste anche le scelte del tecnico spagnolo sembra essere dell'idea di provare ad arrivare fino in fondo.

Un successo permetterebbe al Como di alzare ulteriormente le attenzioni ed il livello attrattivo del club in vista del prossimo anno. Un trionfo in Coppa Italia inoltre rappresenterebbe la coronazione di una stagione che fino a questo momento, in attesa dell'eventuale piazzamento europeo, ha mostrato al mondo la voglia di crescere della famiglia Hartono e di tutto il contesto lariano.

I motivi di interesse del match, al di là del risultato, sono ovviamente riconducibili anche ai due allenatori: Conte e Cesc Fabregas sono diversi per il modo di disegnare tatticamente le proprie squadre, ma in comune hanno l'ambizione e pure una storia collegata. Nel 2017/2018 infatti i due allenatori hanno vinto, insieme seppur con ruoli diversi, la FA Cup. Conte allenava il Chelsea, Fabregas lo guidava dal campo, da titolare, anche in quella finale vinta 1-0 contro il Manchester United con gol di Eden Hazard. Un ricordo che questa sera affiorerà prima della partita nel saluto fra i due tecnici, prima di lasciare spazio alle giocate del campo.