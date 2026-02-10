TMW Gubbio, Pannacci: "A novembre mini crisi. Ora in un trend positivo che vogliamo mantenere"

Come ha fatto sapere ieri la Lega Nazionale Dilettanti, la finale di Coppa Italia Serie D tra Pistoiese e Ancona si giocherà il 7 marzo a Gubbio, allo stadio 'Barbetti', situazione per la quale i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno interpellato il Direttore Generale del Gubbio Giuseppe Pannacci.

Nell'intervista però, non solo Coppa Italia, ma anche una nota alla compagine eugubina, tra le protagoniste del Girone B di Serie C: "Di concerto con tutte le componenti dirigenziali del club, e insieme al mister, abbiamo allestito una squadra che definisco 'giusta', bilanciata tra calciatori esperti e giovani, arrivati anche grazie agli ottimi rapporti che abbiamo con le società di Serie A. La nostra è una piazza esigente, che sa però darti le giuste pressioni, quelle che ti permettono comunque di lavorare bene e crescere. Abbiamo avuto un momento di flessione, purtroppo ci capita spesso tra novembre e dicembre, non è stata una novità, ma ne siamo venuti fuori bene e ora siamo in un trend positivo che vogliamo mantenere".

La formazione guidata da Di Carlo è al momento al nono posto della graduatoria, con gli stessi punti del Guidonia Montecelio che ha però gli scontri diretti a favore, e gode quindi del piazzamento playoff. Traguardo non impossibile per gli umbri...