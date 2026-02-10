Lotito sul Flaminio: "Progetto Lazio prende spunto dai possibili ampliamenti al Franchi"

Tra i temi che tengono banco in casa Lazio, c'è anche il progetto della società biancocelesti di dotarsi di un nuovo stadio per le proprie partite in casa, e l'opzione che più è in voga da diverso tempo a questa parte riguarda il progetto di riqualificazione di un impianto già presente nella Capitale, il Flaminio.

Un investimento totale da oltre 480 milioni di euro, quello che attende la Lazio sul Flaminio, per un progetto architettonico da 50mila posti di capienza sugli spalti. Ieri, fa sapere l'edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio ha spedito una PEC in Campidoglio, chiedendo per 90 anni il diritto di superficie sul Flaminio al Comune di Roma. Tra le novità segnalate, il fatto che la procedura sarà attivata seguendo il codice dei contratti pubblici sul partenariato pubblico-privato. Che tempi sono previsti? L'iter non durerà meno di 5 mesi.

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato un rapido commento a proposito dell'argomento Flaminio, alle colonne del Messaggero: "Il nostro progetto è stato fatto prendendo spunto da lavori dello stesso Pier Luigi Nervi su possibili ampliamenti del Franchi di Firenze (altro impianto progettato da Nervi, ndr.) e del Flaminio. In sostanza possiamo considerare il nostro progetto come se lo avesse disegnato oggi lo stesso Nervi".